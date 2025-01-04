شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.8 ريختر.. زلزال جديد يضرب إثيوبيا والأضرار غير معروفة والان نبدء بالتفاصيل



الزلازل في إثيوبيا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إثيوبيا في الساعة 0052 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، حسبما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية، وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيا على عمق 10 كيلومترات عند دائرة عرض 9.42 درجة شمالا وخط طول 13ر40 درجة شرقًا.وسبق هذه الهزة زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر شمال إثيوبيا، فيما لم يبلغ عن أي إصابات حتى الآن.وأشار المركز الأورومتوسطي، إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، على بعد 55 كيلومترًا شمال غرب بلدة أسبي تيفيري.وفي أكتوبر الماضي ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في وسط إثيوبيا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها أن الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا من منطقة "أواش"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.وقبل هذا الزلزال بحوالي شهرين شهدت إثيوبيا، إنزلاقات أرضية في منطقة يصعب الوصول إليها جنوب إثيوبيا.وشهد الحادث مقتل نحو 257 قتيلاً، فيما أُفيد حينها أن الضحايا ربما يصلون إلى 500 قتيل، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره آنذاك.



وذكر أن عمليات الإغاثة تواصلت، إذ كان السكان يحفرون بأياديهم العارية أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى، في محاولة للبحث عن ضحاياهم.