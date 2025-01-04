شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال خطة تشغيل مترو الرياض بإطلاق المسار البرتقالي.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

مترو الرياض

مواصفات تقنية عالية

الدمام - شريف احمد - تستكمل يوم غدٍ الأحد خطة التشغيل التتابعي لمسارات قطار الرياض بتشغيل المسار البرتقالي «محور طريق المدينة المنورة»، بطول «40,7» كيلومتر، كمرحلة ثالثة وأخيرة لخطة تشغيل شبكة القطار، والتي هدفت لضمان تشغيل سلس يحقّق الراحة للمستخدمين.ويمتد المسار البرتقالي باتجاه الشرق والغرب على طول طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، ويبدأ من الغرب بالقرب من طريق جدة السريع وينتهي شرقاً بالقرب من معسكر الحرس الوطني بخشم العان.ويرتفع المسار في الغالب على طول الجزء الغربي من طريق المدينة المنورة، ثم تحت الأرض في نفق في القسم الأوسط من المسار، وبشكل عام على منحدر على طول طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن. ويضم هذا المسار «22» محطة تشمل «20» محطة فرعية ومحطتا تبادل.وافتتح مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024م مشروع قطار الرياض «مترو الرياض» والذي بلغت تكلفته 22,5 مليار دولار.وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت بتاريخ 1 ديسمبر 2024م بتشغيل المسار الأزرق: محور شارع العليا - البطحاء - الحاير، بطول 38 كلم، والمسار الأصفر: طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29,5 كم، المسار البنفسجي: محور طريق عبد الحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين، بطول 29,7 كم.فيما دشنت المرحلة الثانية من خطة التشغيل التتابعي لشبكة مسارات قطار الرياض في 15 ديسمبر الماضي بتشغيل المسار الأحمر ”محور طريق الملك عبدالله“ والمسار الأخضر محور ”طريق الملك عبدالعزيز“، حيث يقع المسار الأحمر الذي يربط أحياء شرق الرياض بالأحياء الغربية، على مسافة تبلغ 25,3 كم. فيما يغطي المسار الأخضر مسافة بطول 12,9 كلم تمتد من شمال إلى جنوب العاصمة.وتغطي شبكة المسارات معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وتربط مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.ويُعرف قطار الرياض الكهربائي؛ بمسمّى مترو الرياض هو جزء رئيس من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من قطارات وحافلات، إذ يتكون المترو من «6» خطوط رئيسة تربط بين مختلف أحياء المدينة على امتداد 176 كيلومتر، وبسرعة تقدر ب80 كلم بالساعة.ويضم 85 محطة، منها 8 محطات رئيسة يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة، تتوزع بين 34 محطة علوية و47 محطة تحت الأرض لتشكل نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالعاصمة. كما يضم المشروع 190 قطارا تحتوي على 452 عربة، واشتمل على 19 موقعا لمواقف عامة للسيارات على مختلف مسارات شبكة القطار في معظم أجزاء المدينة، بسعات مختلفة تتراوح ما بين 400 و600 سيارة.وتتميز محطات القطار بشمولها على وسائل الراحة والسلامة والتكييف، وأنظمة معلومات الرحلات، وتحتضن بعضها محلات وخدمات تجارية ومواقف سيارات.ووفقاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، جرى تصميم قطار الرياض وفق مواصفات تقنية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي «بدون سائق»، حيث يتم التحكم في القطارات من خلال مركز التحكم والتشغيل بنظام النقل العام بمدينة الرياض، إلى جانب إدارة المركز لعمليات خدمة الركاب، والمراقبة الأمنية والسلامة.ويُسهم المشروع في رفع مستوى جودة الحياة في المدينة من خلال تشجيع السكان على النمط الصحي للحياة، عبر توفير البيئة الملائمة للمشي، والوصول إلى محطات النقل العام، وسط محيط حضري متطوِّر، ومُحاط بالأنشطة التجارية والثقافية والسياحية الجاذبة.فضلاً عن إسهام المشروع في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية في المدينة عبر الحد من التلوث الناجم عن عوادم السيارات، وتقليص استهلاك الوقود، واستخدام تقنيات حديثة ومتقدمة في عربات القطار والحافلات والمحطات والمنشآت بما يساعد في الحد من استهلاك الطاقة، وينسجم مع مستهدفات برامج ”رؤية المملكة 2030“.