شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 4 يناير 2025.. الدولار بـ50.70 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار العملات اليوم السبت 4 يناير 2025، وسط حالة من الهدوء التام في تعاملات اليوم، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصرف وتوقف التداولات على العملات، لكن الصرافات الرسمية تفتح أبوابها وتبيع العملات بسعر إغلاق السوق.

وجاءت الأسعار كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

50.70 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



52.53 جنيه للشراء.

52.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.52 جنيه للشراء.

63.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



164.04 جنيه للشراء.

165.08 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم



13.49 جنيه للشراء.

13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم



13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم



12.88 جنيه للشراء.

13.96 جنيه للبيع.