الامارات | توضيح أسباب فقر الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشير الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الغدد الصماء إلى أن فقر الدم (نقص الهيموغلوبين) يمكن أن يتطور لأسباب مختلفة، بما فيها مشكلات في الجهاز الهضمي.

ووفقا لها، تعاني النساء من هذه الحالة أكثر من الرجال لأنهن يتعرضن لفقدان متكرر للدم بسبب الدورة الشهرية.

وتقول: "لكن لفقر الدم أسباب أخرى، بما فيها مشكلات في الجهاز الهضمي والأمراض الوراثية المرتبطة بضعف التمثيل الغذائي لفيتامين В12 وحمض الفوليك (فيتامين В9) والحديد. ويؤدي نقص هذه العناصر الغذائية الثلاثة في أغلب الأحيان إلى فقر الدم، لذلك إذا لم يحدد السبب وعلاجه فقد تكون العواقب خطيرة للغاية".

وتشير إلى أن السبب العام لفقر الدم هو نقص الأكسجة. ووفقا لها، يحدث نقص الأكسجين بسبب نقص الهيموغلوبين الناقل للأكسجين في الجسم. لذلك عند نقص الهيموغلوبين، تعاني جميع الأنسجة والأعضاء من جوع الأكسجين.

وتقول: "يلاحظ على خلفية نقص الأكسجة المزمن، انخفاض تغذية الأنسجة وانخفاض الأداء البدني، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب بطء عمليات الأكسدة في الجسم، وعدم قدرة عضلات الشخص المصاب بفقر الدم المزمن وقلبه والأوعية الدموية على الاستجابة بالمستوى المطلوب للإجهاد. ونتيجة لذلك، يعاني من عدم انتظام دقات القلب، وعدم تمكنه من ممارسة النشاط البدني".

وبالإضافة إلى ذلك، الحديد ضروري لتركيب هرمونات الغدة الدرقية. أي يمكن على خلفية فقر الدم المزمن، أن تنخفض وظائف الغدة الدرقية، ونتيجة لذلك تتأثر الذاكرة والتركيز والوظائف المعرفية. وتنخفض ​​أيضا سرعة عملية التمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

ووفقا لها، يؤثر فقر الدم سلبا على تركيب الهرمونات الجنسية، لأنها تتطلب وجود كمية كافية من الحديد في الجسم. لذلك يؤثر نقص الحديد المزمن سلبا في الوظيفة الإنجابية أيضا.

وتشير الطبيبة إلى أن النساء اللاتي كانت أمهاتهن وجداتهن تعاني من انخفاض الهموغلوبين ينقلن فقر الدم من جيل إلى جيل. أي أن الطفل بغض النظر عن جنسه يعاني منذ ولادته من نقص الهيموغلوبين وهذا يشمل بصورة خاصة الإناث بسبب الدورة الشهرية عند بلوغهن.

وتؤكد الطبيبة على ضرورة علاج فقر الدم ورفع مستوى الهيموغلوبين إلى المستوى المناسب. كما يجب أن نعلم أنه من الضروري في نفس الوقت رفع مستوى الحديد وفيتامين В12 وحمض الفوليك لأنه غالبا ما يلاحظ أن مستوى الهيموغلوبين طبيعي لدى الشخص، ولكن مستوى الفيريتينين (بروتين يتحكم في تخزين وإطلاق الحديد) وفيتامين В12 منخفض.