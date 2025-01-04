هنا الزاهد تتلقّى هدية رومانسية وتخفي هوية المرسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت النجمة هنا الزاهد هدية مبكرة بمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف غداً الأحد في 5 كانون الثاني (يناير)، وحرصت على استعراضها بطريقة مميّزة على السوشيال ميديا.

ونشرت النجمة المصرية باقة كبيرة من الورود الحمراء المزينة بالورق الأبيض وكشفت أنها هدية مبكرة بمناسبة عيد ميلادها، وحرصت على إخفاء هوية المرسل، ولكنها عبرت عن سعادتها بنشر صورة للباقة المميزة التي تلقتها.

وكانت هنا قد عبرت في وقت سابق عن خوفها من التجربة الفنية الجديدة التي من المفترض أن تخوضها في الفترة المقبلة، وهي إعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة” الذي تم عرضه منذ سنوات طويلة من بطولة النجم عادل إمام وسمير صبري والنجمة ميرفت أمين، على أن يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد.

وأكدت الفنانة المصرية في حديث صحافي أنها تتخوف من المقارنة بينها وبين ميرفت أمين بعد إعادة تقديم دورها في النسخة الجديدة من الفيلم، قائلة: “مفيش وجه مقارنة بيني وبين ميرفت أمين في البحث عن فضيحة دي أيقونة والمقارنة صعبة جدًا وتخوف مش ليا أنا بس، والفيلم نفس الفكرة لكن المواقف لم تكون متشابهة”.