شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الشرقية: أمطار متفاوتة الغزارة الثلاثاء والأربعاء المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

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حالة مطرية شاملة

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أمطار متفاوتة

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الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال يومي الثلاثاء الموافق 8 يناير والأربعاء الموافق 9 يناير، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات، وأخرى خفيفة إلى متوسطة في بقية أنحاء المنطقةومن المتوقع أن تسجل محافظات حفر الباطن، قرية العليا، الخفجي، والنعيرية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مصحوبة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار في بعض الفترات.بينما ستشهد محافظات الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، بقيق، تنورة، والأحساء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترةأعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بحالة مطرية شاملة ستؤثر على مختلف مناطق المملكة ابتداءً من مساء يوم غداً الأحد القادم الموافق 5 يناير.وتستمر على مدار الأسبوع، حيث تتراوح كميات الأمطار المتوقعة بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع احتمال ترافقها بظواهر جوية مثل الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول في بعض المناطق.وبيّن المركز أن الحالة الجوية ستشمل مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير، مع تفصيل دقيق للمحافظات المتأثرة وفترات تساقط الأمطاروفيما يتعلق بمنطقة تبوك، أوضح المركز أن الأمطار ستتراوح بين متوسطة وغزيرة، وستبدأ الحالة الجوية مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 6 يناير ، وتشمل محافظات تبوك والبدع وتيماء ونيوم وحقل وشرما وضباء والوجه وأملج.أما في منطقة الجوف، فإن الأمطار المتوقعة تتراوح أيضًا بين متوسطة وغزيرة، وستبدأ مساء الأحد الموافق 5 يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير ، حيث تشمل محافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.وفي منطقة الحدود الشمالية، ستشهد محافظات طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء الأحد الموافق 5 يناير وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 7 ينايروأشار المركز إلى أن منطقة حائل ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر يومي الاثنين الموافق 6 يناير والثلاثاء الموافق 7 يناير ، وتشمل محافظات حائل والشملي والغزالة والسليمي وموقق وسميراء والشنان وبقعاء.وفي منطقة القصيم، ستشهد محافظات بريدة وعنيزة والرس والمذنب وعيون الجواء والشماسية والأسياح والبكيرية ورياض الخبراء والنبهانية وعقلة الصقور وضريه وأبانات والبدائع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يومي الاثنين الموافق 6 يناير والثلاثاء الموافق 7 ينايرأما في منطقة الرياض، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الاثنين الموافق 6 يناير والثلاثاء الموافق 7 يناير ، فيما تتراوح كميات الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة من يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يناير.وتشمل الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة محافظات عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح وثادق وحريملاء ومرات، بينما تتأثر العاصمة الرياض والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية والبير وضرما والحريق بأمطار خفيفة إلى متوسطةوأشار المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء الأحد الموافق 5 يناير وتستمر حتى الاثنين الموافق 6 يناير ، مع أمطار غزيرة تشمل محافظات العلا والعيص وينبع وبدر ووادي الفرع، فيما تتأثر المدينة المنورة والحناكية والمهد وخيبر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.وبالنسبة لمنطقة مكة المكرمة، من المتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين الموافق 6 يناير ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الاثنين الموافق 6 يناير والثلاثاء الموافق 7 يناير ، وتشمل الأمطار الغزيرة محافظات جدة والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل، بينما تشهد الطائف وميسان وأضم والمويه وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة أمطارًا متوسطة إلى غزيرةوفي منطقة الباحة، توقع المركز أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تستمر يومي الثلاثاء الموافق 8 يناير والأربعاء الموافق 9 يناير ، وتشمل محافظات الباحة وبلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وغامد الزناد والعقيق.أما منطقة عسير، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء الموافق 8 يناير والأربعاء الموافق 9 يناير ، تشمل محافظات النماص وتنومة وبارق والمجاردة وبلقرن ورجال ألمع ومحايل عسيروأوضحت التوقعات أن الأمطار الخفيفة ستتراوح شدتها بين 1 و4 ملم/ساعة مع احتمال هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، بينما تتراوح شدة الأمطار المتوسطة بين 5 و9 ملم/ساعة وقد تصاحبها رياح نشطة تصل إلى 60 كم/ساعة مع احتمال جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج.وفيما يتعلق بالأمطار الغزيرة، فقد تصل شدتها إلى 50 ملم/ساعة وأكثر مع احتمال جريان السيول ورياح شديدة وارتفاع ملحوظ للأمواجودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة تقاريره الرسمية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق "الإنذار"، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان السلامة العامة، مع التأكيد على أهمية توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة