شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى السعودية عيار 24 بـ 318.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2025 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 ب 318.25 ريال



ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2025 فى السعودية كالتالى:



عيار 24 سجل 318.25 ريال

عيار 22 سجل 291.75 ريال

عيار 21 سجل 278.50 ريال

عيار 18 سجل 238.50 ريال

عيار 14 سجل 185.50 ريال

عيار 12 سجل 159.00ريال

اونصة الذهب بـ 9895.75 ريال

الجنيه الذهب سجل 2227.00 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2639.50 دولار