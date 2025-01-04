تامر حسني يحذّر من حفلات وهميّة باسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري تامر حسني على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” منشوراً حذر من خلاله جمهوره بالأردن من النصب باسمه معلناً أن ما تردد مؤخرًا، عن إقامة حفل غنائي له في الأردن، لا صحة له.

كتب تامر قائلاً: “تُعلن شركة تي إتش بروداكشن أن الفنان تامر حسني لا يوجد لديه أي تعاقدات أو حفلات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025”.

أضاف: “أي ترويج لأي حفلات، يجب أن يكون فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسميَّة الخاصة بالفنان”.

تابع: “الشركة غير مسؤولة عن أي تذاكر يتم تسويقها أو بيعها لأي حفل للفنان تامر حسني غير معلن لدينا في الأردن الشقيق”.

كان تامر حسني قد أحيا، مساء الثلاثاء الماضي، حفلاً غنائياً ضخماً بدبي بمناسبة الاحتفالات برأس السنة، حيث تألق وسط الحضور الجماهيري الكبير بأغانيه الشهيرة والجديدة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وأشعل تامر حسني الحفل بباقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذين قدم لهم التحية قائلًا: “كل سنة وإنتو طيبين، منورين، جاهزين؟”

كما وجه الشكر للشركة المنظمة للحفل قائلًا: “عايز أشكر روتانا على التنظيم الرائع”.