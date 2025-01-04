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شكرا لقرائتكم خبر عن محملة بـ28 طنا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية الـ5 لسوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية الـ5 إلى سوريا، ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرة على متنها 28 طنا من المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية.
ويعد هذا الجسر الجوي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر به.
وتحمل الطائرة على متنها 28 طنا من المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية.
ويعد هذا الجسر الجوي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر به.