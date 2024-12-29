مصادر "الجديد": هوكشتاين سيصل لبنان بعد زيارة وزير خارجية السعودية وحزب الله لم يعط كلمته رئاسيًا

أفادت مصادر دبلوماسية قناة "الجديد"، بأن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى لبنان ستكون برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي بالغة الأهمية وتفتح عودة سعودية رسمية إلى لبنان بعد السنوات الماضية، موضحة أن بن فرحان سوف يصل في الايام الأولى مع العام المقبل إلى لبنان رفقة وفد دبلوماسي.

في السياق، ذكرت معلومات القناة أن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيصل إلى لبنان بعد الزيارة السعودية ليلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ويناقش ملفي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وملف رئاسة الجمهورية.

رئاسيًا، نقلت القناة عن مصادر مقربة من بري قولها إنه "في حال التوافق على قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وانتخابه بـ86 صوتا عندها لن يكون هناك حاجة الى تعديل دستوري انطلاقا من سابقة الرئيس الأسبق ميشال سليمان".

ونقلت عن مصادر قالت إنها مقربة من حزب الله، بأن "الحزب لم يعط كلمته بعد في الملف الرئاسي بعد دعمه ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وهو لم يضع اي فيتو على احد".