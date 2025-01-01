خارجية إيران استدعت سفير السعودية احتجاجًا على إعدام ستة من مواطنيها: انتهاك للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعاء السفير السعودي في طهران عبدالله على خلفية إعدام ستة من مواطني إيران.
ولفتت إلى أن إيران اعربت عن "احتجاجها الشديد" على ما قامت به الرياض، ومعتبرة أن الأمر "غير مقبول" ويشكل انتهاكا "لقواعد ومعايير القانون الدولي".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية إعدام 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات إلى السعودية، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أنّ الإيرانيين الستة الذين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر"، مضيفة "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية" دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.
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