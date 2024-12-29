أفادت قناة "الجديد"، بأن "عددًا من الأهالي في بلدة مشمش العكارية أوقفوا فانًا مخصصًا لنقل الركاب، بعد الاشتباه به من قبل السكان المحليين، حيث تبين بعد تفتيشه أن بداخله 13 شخصًا من الجنسية السورية، بينهم ضباط وعناصر فارين من جيش النظام السوري السابق".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": أهالي بلدة مشمش العكارية أوقفوا عناصر فارّين من النظام السوري السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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