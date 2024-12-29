الحاج حسن: نأمل أن ينتخب الرئيس الجديد بإرادة وتوافق اللبنانيين

اكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن "التزام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، تلزيم ملف الردم والبدء برفع الانقاض على أن تبدأ ورشة الأعمار هذا التحدي سنواجهه به وننتصر به"، مشيرا الى أن "التحدي الثاني قيام اسرائيل منذ وقف إلاعمال العدائية بخروقات يومية لهذا الاتفاق وبأشكال عديدة".

ورأى الحاج حسن أن "لبنان أمام تحديات أخرى بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع كانون الثاني، وهناك اتصالات وخلاف سياسي، نأمل أن يؤدي التاسع من كانون للانتخابات رئيس للبنان فيما يتحدث البعض عن السيادة وهو ينتظر الإشارات، ونأمل أن ينتخب الرئيس الجديد بإرادة وتوافق اللبنانيين، فدستورنا لبناني توافقي ديمقراطي بصيغة عيش مشترك تتطلب نصاب 86 نائب في الجلسة الأولى و65 في الانتخابات".