الجيش الإسرائيلي هدد بمهاجمة مناطق في شمال قطاع غزة

هدد الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من أجل إخلاء منطقة جباليا و3 مناطق أخرى في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم"، زاعمًا بأن الفصائل الفلسطينية تطلق القذائف الصاروخية من هذه المناطق.

في وقت سابق، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أنه "إذا لم تفرج حماس عن الأسرى وتوقف إطلاق الصواريخ فستتلقى ضربات لم تشهدها غزة منذ وقت طويل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.