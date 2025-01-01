الرئيس الإسرائيلي لنازحين من غلاف غزة: أعتذر باسم الدولة عن إخفاق 7 تشرين الأول ويجب أن تُحقق فيه لجنة رسمية

أشار الرئيس الإسرائيلي إسحتق هرتسوغ، خلال لقائه نازحين إسرائيليين من غلاف قطاع غزة، إلى "أنني أعتذر باسم الدولة عن إخفاق 7 تشرين الأول ويجب أن تحقق فيه لجنة رسمية"، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاتياهو.

وقال هرتسوغ "لن نتعافى دون إعادة الأسرى في الحال".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن عددًا من ذوي الأسرى يتظاهرون قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ويطالبون بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس على الفور.

وكانت قد أكدت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين، أن "ليس لدى الاسرى المائة المتبقين الوقت لانتظار عمليات الجيش التي تعرضهم للخطر"، مطالبة "نتانياهو والوزراء بالامتناع عن أي تصريح يضر بفرص التوصل إلى صفقة"، مع استمرار إصرار نتانياهو على مواصلة الحرب في غزة.