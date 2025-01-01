الخارجية الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين بعملية الدهس في نيو أورليانز

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن إصابة إسرائيليَين اثنَين بعملية الدهس في نيو أورليانز الأميركية.

وكان قد أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود التحقيق في حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا".

وشدد بايدن، على أنه "لا يوجد مبرر للعنف مهما كان نوعه ولن نتسامح مع أي هجوم".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن مقتل 10 أشخاص في حادث الدهس وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، كما كشفت عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم الذي قُتل أيضًا.