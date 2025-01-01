بايدن: يتم التحقيق في حادث نيو أورليانز باعتباره عملًا إرهابيًا ولن نتسامح مع أي هجوم

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود التحقيق في حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا"، وهو ما أعلنه المكتب في وقت سابق.

وشدد بايدن، على أنه "لا يوجد مبرر للعنف مهما كان نوعه ولن نتسامح مع أي هجوم"، وقال "أشعر بالغضب والإحباط مما جرى في نيو أورليانز ولن أعلق قبل معرفة مزيد من التفاصيل عن الحادث".

في وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".

وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى".

وأكدت شبكة إي بي سي الأميركية، أن "منفذ هجوم نيو أورليانز قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ولا معلومات عن هويته حتى الآن".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن مقتل 10 أشخاص في حادث الدهس وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، كما كشفت عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.

وشددت الشرطة على أن "حادث الدهس وإطلاق النار معقد وخطير وليس عرضيا".