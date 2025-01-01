شكرا لقرائتكم تقديم مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قد يكون هناك تحرك في كلا نصفي جدول الدوري الإسباني 2024/25، عندما يسافر أوساسونا إلى العاصمة لمواجهة أتلتيكو مدريد.

ويستضيف أتلتيكو مدريد المتصدر على أرضه أوساسونا صاحب المركز العاشر، مع وصول موسم الدوري الإسباني إلى نقطة منتصف الطريق.

وسحق أوساسونا خصومه بفوزه 4-1 في نهاية الموسم الماضي، حيث أنهى سلسلة عدم فوزه ضد فريق دييجو سيميوني في 11 مباراة، ويعودون إلى العاصمة الإسبانية بحثًا عن نتيجة مماثلة لمساعدتهم في سعيهم لدخول النصف العلوي من ترتيب الدوري.

بينما حقق أتلتيكو بداية قوية للموسم الحالي حيث لم يهزم في أول 12 مباراة من الموسم، بما في ذلك الحد الأقصى من النقاط من مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فإن الهزيمة الصادمة على أرضه أمام ليل سبقت هزيمته الوحيدة في الدوري، 1-0 أمام ريال بيتيس، لكنهم ارتدوا بفوزهم 12 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات.

واستمتع أتليتي بفوز رائع على برشلونة حيث دخل ألكسندر سورلوث من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليرفع رصيده إلى صدارة الدوري.

وأنهى ذلك انتظارًا دام 18 عامًا للفوز خارج أرضه على برشلونة في الدوري الإسباني، حيث دخل أتلتيكو مدريد عيد الميلاد في صدارة القمة في إسبانيا.

وسيكون الفريق حريصًا على الحفاظ على هذا المركز، بينما يتعثر ريال مدريد وبرشلونة في سباق اللقب، والفوز على أوساسونا هو الحد الأدنى المطلوب لأهدافهم.

من ناحية أخرى، احتل أوساسونا المركز الحادي عشر في الموسم الماضي، لكنه يحتل حاليًا المركز العاشر، حيث جمع 25 نقطة من أول 18 مباراة له في الموسم.

هذه هي حملتهم السادسة على التوالي على هذا المستوى من كرة القدم، وهم يائسون لترك بصمة كبيرة على الرغم من تساويهم في النقاط مع ثلاثة فرق أخرى.

وكان من الصعب بناء الاتساق لكن فريق جوريتكسواك لديه سجل من ستة انتصارات وسبعة تعادلات وخمس هزائم. لقد تغلبوا بالفعل على برشلونة هذا الموسم وسيتطلعون الآن إلى نتيجة شهيرة أخرى على أرض متصدر الدوري الحالي.

ومن السهل قول ذلك أكثر من فعله، لكنهم سيؤمنون بقدرتهم على التسبب في مفاجأة هائلة وإحباط فريق العاصمة الإسبانية.

ومن الصعب العثور على الثقة في الوقت الحالي نظرًا لأنهم لم يحققوا أي فوز في آخر ست مباريات بالدوري، ويجب على أوساسونا إيقاف هذا الركود في أقرب وقت ممكن.

وفي المرة الأخيرة، خرج أتليتيك بلباو منتصراً بعد تحقيق عودة مذهلة، حيث ألغى جوركا جوروزيتا وأليخاندرو ريميرو هدف لوكاس تورو الافتتاحي.

وهناك الكثير مما يجب القيام به من أجل سرقة النتيجة ضد فريق أتليتي العنيد، لكنهم يأملون في الاستفادة من بعض الرضا عن النفس.

ومع ذلك، وجد رجال سيميوني طريقة للتغلب على معظم خصومهم لأنهم يمتلكون مجموعة متنوعة من الصفات للفوز بمباريات كرة القدم.

ويتمتع أتليتي بأقوى دفاع في الدوري الإسباني حتى الآن، كما يتمتع بخط دفاع ثابت للغاية يمكن الاعتماد عليه في المباريات الصعبة.

ويجب على أوساسونا أن يبذل قصارى جهده منذ صافرة البداية حتى النهاية نظرًا لأن مضيفه يمكنه قلب المباراة في أي لحظة. وبالتالي، يجب عليهم إعداد خطة لعب قوية وأن يكونوا مرنين ضد خصومهم العنيدين.

من الضروري أيضًا أن يكون طاقم التدريب التابع لفيسنتي مورينو على دراية بأي تغييرات محتملة قد يغير مجرى المباراة يقوم بها مدرب الخصم من أجل قلب هذه المباراة رأسًا على عقب إذا لم تكن تسير في طريقه.

عناوين المقالةToggle

تذاكر المباراة

تقام مباراة الجولة 19 من الدوري الإسباني يوم الأحد 12 يناير 2025، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3:15 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة.

تتوفر تذاكر المباراة للبيع على موقع كل نادٍ على حدة، مع إعطاء الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

ومن المقرر أن تقام المباراة داخل استاد الرياض إير ميتروبوليتانو، الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يستقبل أتليتكو ​​مدريد أول مباراة له على أرضه هذا العام جمهورًا غفيرًا.

وسوف يملأ مشجعو الفريقين أجواءً من البهجة والسرور، على أمل تشجيع فريقهم للفوز، وهو ما من شأنه أن يجعل المباراة مناسبة نابضة بالحياة.

وللتغلب على الاندفاع نحو المصادر الرسمية، نحث حاملي التذاكر غير الموسمية على البحث عن تذاكر مباراة أتليتكو ​​مدريد ضد أوساسونا على أحد مواقع إعادة البيع.

كما أن مرتادي المباريات المنتظمين يمكنهم أيضًا شراء تذاكر أتليتكو ​​مدريد لبقية هذا الموسم.

أخبار الفريقين

بورخا جارسيس وتوماس ليمار هما اللاعبان الوحيدان المصابان في أتليتكو ​​في وقت كتابة هذا التقرير، وسيحاول الفريق بدء العام بتشكيلة كاملة اللياقة.

ستساعد العطلة الشتوية سيموني على ضمان إعادة شحن لاعبيه لسباق اللقب المتوتر في النصف الثاني من الموسم.

في مكان آخر، يعاني أوساسونا حاليًا من إصابة بريان سرقسطة بكسر في مشط القدم ولا يُتوقع أن يشارك في هذه المباراة.

حتى الآن، يجب أن يكون مورينو قادرًا على تسمية معظم تشكيلته المفضلة لما يبدو أنه مباراة مثيرة للاهتمام للغاية.

التشكيلات

يستخدم سيموني شكله المجرب والموثوق به 4-4-2 والذي يتسم بالصلابة بقدر ما هو متفجر، مع فريق قادر على تحقيق نتيجة من أصعب المباريات.

وجد جوليان ألفاريز شكله بقميص أتليتكو، وشراكته الأمامية مع المخضرم أنطوان جريزمان هي مفتاح اللعب الهجومي للفريق.

أتليتكو ​​مدريد: أوبلاك؛ لورينتي، خيمينيز، لينجليت، جالان؛ سيميوني، باريوس، دي بول، لينو؛ ألفاريز، جريزمان

سيقود الهداف أنتي بوديمير هجوم أوساسونا من الوسط ومن المتوقع أن ينضم إليه روبين بينا في الثلث الأخير.

وسجل المهاجم الكرواتي 17 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي ويبلغ حاليًا عشرة أهداف في الموسم الحالي.

أوساسونا: هيريرا؛ أريسو، كاتينا، بويومو، كروز؛ مونكايولا، تورو، أوروز؛ بينا، بوديمير، بارجا

التوقعات

لقد مرت عشر سنوات منذ أن تغلب أوساسونا على أتلتيكو ​​في الدوري الإسباني، حيث فشل الروخيبلانكوس في الفوز بمباراة 12 متتالية ضد أوساسونا.

سيسعى فريق بامبلونا إلى الفوز على فريق العاصمة لمباريات متتالية لكن المضيف سيكون حذرًا.

يعتمد أتلتيكو ​​مدريد بشكل كبير على هذه المباراة في ظل معرفته بمنافسيه الشرسين في الدوري.

أتلتيكو ​​مدريد 2-1 أوساسونا