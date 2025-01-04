شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعرض لأول خسارة بعد 27 مباراة متتالية في دورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف فريق شباب بلوزداد الجزائرى سلسلة صمود الأهلى عند 27 مباراة متتالية بدون خسارة في دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.



الشناوى



حسين الشحات خلال المباراة



حسين الشحات



رامى ربيعة



عمرو السولية



كريم الدبيس و إمام عاشور



كوكا خلال المباراة



مارسيل كولر



مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى الجزائر



وسام أبو على خلال المباراة



وسام أبو على

وتعود آخر خسارة للأهلى في دورى أبطال أفريقيا إلى خسارة الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف لهدفين.

خسر فريق الأهلي بهدف نظيف من شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد الذي استغل خطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة وأودعها في الشباك الحمراء.

بهذه النتيجة، يتجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط ويحتل المركز الأول ، فيما يرتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز اثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً يحتل استاد أبيدجان الإيفواري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، يحيي عطية الله، رامي ربيعة، اشرف داري، خالد عبد الفتاح ، عمرو السولية ، أمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا ، كريم الدبيس ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1 ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان وعاونه كل من حمزة حاجي عبدي وموليد راج علي، وأحمد حسن حسين أحمد حكما رابعا.

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.