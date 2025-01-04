سميرة سعيد تسترجع ذكريات طفولتها بمقطع فيديو نادر

إسترجعت الفنّانة المغربيّة، سميرة سعيد، ذكريات طفولتها وغنائها على المسرح من خلال مقطع فيديو نادر.

في التّفاصيل، أنّ سعيد نشرت عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي طفلة، تغنّي على المسرح أغنية طربيّة بانسجام كبير وخلفها فرقة موسيقيّة كاملة وعلّقت: “كلّما أشاهد نفسي وأنا صغيرة، أبتسم وأنا أراقب حركاتي بعين طفلة تأخذ الأمر بمنتهى الجدّيّة وكأنّها مطربة متمكّنة تحاول أن تثبت للنّاس أنّها ليست مجرّد طفلة”.

وأضافت: “تلك البراءة الممزوجة بالشّغف تجعلني أضحك على بساطة البدايات وروعتها”.

حاز مقطع الفيديو إعجاب متابعي “سعيد”، الذين أشادوا بموهبتها منذ الصّغر، مؤكّدين أنّ شغفها الفنّيّ إستمرّ وتطوّر مع مرور السّنين، حتّى استحقّت عن جدارة لقب ديفا الغناء العربيّ.

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نذكر أنّ سميرة سعيد، تحرص منذ فترة على استرجاع ذكريات العديد من محطّات مشوارها الفنّيّ، من خلال نشر مقاطع فيديو مختلفة من أعمالها السّابقة وحفلاتها حول العالم.

أحدث أعمال سميرة سعيد، أغنية “فنّ التّغافل” وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان عمر مصطفى.