بالفيديو والصور- الفائزون بجوائز غولدن غلوب ٢٠٢٥… إليكم القائمة الكاملة

إفتتحت جائزة غولدن غلوب ٢٠٢٥ موسم الجوائز كواحد من أكثر الأحداث التي ينتظرها عشاق السينما بفارغ الصبر حول العالم، حيث أقيم الحفل فجر اليوم الأثنين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

يقام الحفل عامًا تلو الآخر في شهر يناير منذ عام ١٩٤٤، ويُعد البداية الرسمية لموسم توزيع جوائز أفضل ما في السينما وفي المسلسلات، كما يُعد أحد أفضل المقاييس لجوائز الأوسكار.

حضر الحفل عدد كبير من المشاهير الذين تألقوا على السجادة الحمراء بأجمل الاطلالات ابرزهم: أنجلينا جولي وابنتها زاهارا، نيكول كيدمان، ديمي مور، كيت بلانشيت، سلمى حايك، جودي فوستر، إيما ستون، صوفيا فيرغارا، مايلي سايرس، أريانا غراندي، سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، زوي سالدانا، هايدي كلوم، ميليسا مكارثي، كيري واشنطن، تيموثي شالاميت الذي حضر المناسبة بصحبة حبيبته كايلي جينر، إيل فانينغ، كيلتي نايت، لايتون ميستر، فريل كاثي بيتس، سينتيا اريفيو، كيت هيدسون وغيرهم. (شاهدوا الفيديو)

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز هذا العام في السينما والتلفزيون:

*أفضل فيلم درامي لهذا العام: فيلم The Brutalist

*أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي: فيلم Emilia Pérez

*أفضل مسلسل درامي لهذا العام: مسلسل Shōgun

*أفضل ممثلة في فيلم درامي: فرناندا توريس عن أدائها في فيلم I’m Still Here

*أفضل ممثل في فيلم درامي: ادريان برودي عن أدائه في فيلم The Brutalist

*أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي: زوي سالدانا عن أدائها في فيلم Emilia Pérez

*أفضل ممثلة في مسلسل درامي: آنا ساواي عن أدائها في مسلسل Shōgun.

*أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت عن أدائها في مسلسل Hacks بموسمه الثالث.

*أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي: كيران كولكين عن أدائه في فيلم A Real Pain

*أفضل ممثل في مسلسل درامي: هيرويوكي سانادا عن أدائه في مسلسل Shōgun

*أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني: جيسيكا جانينغ عن أدائها في مسلسل Baby Reindeer

*أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني: تادانابو اسانو عن أدائه في مسلسل Shōgun

*أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيرمي ألن وايت عن أدائه في مسلسل The Bear بموسمه الثالث.

أفضل سيناريو في فيلم سينمائي: فيلم Conclave

*أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية: فيلم Emilia Pérez

*أفضل ممثل في مسلسل قصير: كولين فاريل عن أدائه في مسلسل The Penguin

*أفضل ممثلة في مسلسل قصير: جودي فوستر عن أدائها في مسلسل True Detective: Night Country

*أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي: ديمي مور عن أدائها في فيلم The Substance

*أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي: سباستيان ستان وذلك عن أدائه في فيلم A Different Man

*أفضل فيلم أنميشين: فيلم Flow

*أفضل مخرج سينمائي: برادي كوربيت عن إخراجه لفيلم The Brutalist

*أفضل موسيقى تصويرية: موسيقى فيلم Challengers

*أفضل أغنية أصلية من فيلم سينمائي: أغنية “El Mal” من فيلم Emilia Pérez

*أفضل أداء لفيلم في شباك التذاكر العالمي حظي باعجاب الجمهور: فيلم Wicked

*أفضل مسلسل قصير: مسلسل Baby Reindeer

*أفضل مسلسل كوميدي: مسلسل Hacks بموسمه الثالث.