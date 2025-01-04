بعد تداول خبر انفصالها عن زوجها… رنا سماحة تحسم الجدل

أعلنت الفنانة والممثلة رنا سماحة انفصالها رسميًا عن زوجها الملحن سامر أبو طالب وذلك بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

وكتبت رنا: “اللهم لك الحمد. تمّ الانفصال رسميًا بيني وبين ابو ابني. متمنية له التوفيق في حياته القادمة. وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الاستاذ سعيد بيومي المحامي”

وكان جمهور رنا سماحة، قد انشغل في الفترة السّابقة بخبر انفصالها للمرة الثّانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، خصوصًا بعد أن ألغيا متابعة بعضهما عبر “إنستغرام” ومسحا صورهما المشتركة.

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نذكر أن رنا سماحة كانت قد احتفلت بزواجها من الملحن سامر أبو طالب في ديسمبر ٢٠٢٠ وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما ونجوم الفن. وقد رزقا بطفلهما الاول في ديسمبر ٢٠٢١.