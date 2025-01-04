شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق بالإسكندرية غداً قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء غداً السبت على ملعب فندق الإقامة، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح غداً السبت للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب.