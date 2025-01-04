شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر بهدف +90 من بلوزداد بهدف نظيف في الجزائر بدوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق الأهلي بهدف نظيف من شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد الذي استغل خطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة وأودعها في الشباك الحمراء.

بهذه النتيجة ، يتجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط ويحتل المركز الأول ، فيما يرتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز اثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً يحتل استاد أبيدجان الإيفواري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، يحيي عطية الله، رامي ربيعة، اشرف داري، خالد عبد الفتاح ، عمرو السولية ، أمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا ، كريم الدبيس ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1 ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان وعاونه كل من حمزة حاجي عبدي وموليد راج علي، وأحمد حسن حسين أحمد حكما رابعا.

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

الشوط الأول

بدأ الفريق الجزائري المباراة بنشاط ملحوظ وسيطر على المباراة قبل أن ينشط الأهلي تدريجياً ونال شعيب قداد بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة للخشونة مع وسام أبو علي ، قبل أن ينال أيمن محيوس بطاقة صفراء أخرى ثانية في الدقيقة الثامنة للخشونة مع يحيى عطية الله.

وواصل الفريق الجزائري هجماته المُتتالية على مرمى محمد الشناوي ، والغى الحكم هدف جزائري سجله خانيسا مايو بسبب التسلل في الدقيقة 15 ، وحاول الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة لكنها لم تشكل خطورة خاصة في ظل الهجوم المتواصل من صاحب الأرض.

لم يتحسّن أداء الأهلي واستغل الفريق الجزائري تراجع لاعبي الأحمر وعاملي الأرض والجمهور وقادوا أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي بحثاً عن هدف قبل نهاية الشوط الأول وسقط محمد الشناوي ورامي ربيعة نتيجة صدامهما سوياً خلال إحدى هجمات الفريق الجزائري قبل أن يستكملان المشاركة في اللقاء، بعدها يُطلق الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان صافرته مُعلناً نهاية هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية هذا الشوط هجومية من جانب الفريق الجزائري كما كانت أحداث الشوط الأول ، وفرض صاحب الأرض سيطرته على الملعب مُستغلاً تراجع الأهلي وإعتماده على الدفاع فقط ، وأشهر الحكم الصومالي بطاقة صفراء لأمام عاشور للخشونة مع أحد لاعبي بلوزداد،واستمر الضغط الجزائري على مرمى الأهلي.

في الدقيقة 76 شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من كريم الدبيس، كما شارك أكرم توفيق بدلاً من عمرو السولية، وحاول لاعبي الأهلي أمتلاك الكرة منطقة وسط الملعب لكن السيطرة أستمرت للفريق الجزائري الذي ضغط بجميع خطوطه لتسجيل هدف التقدم ، ونجح الفريق الجزائري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد الذي استغل خطأ الشناوي في تسجيل الهدف ، بعدها يواصل الفريق الجزائري هجومه مُستغلاً تراجع الأهلي وشارك كهربا وبيرسي تاو في اللحظات الأخيرة بعدها ينتهي اللقاء بفوز شباب بلوزداد بهدف نظيف.



الشناوى



إمام عاشور



حسين الشحات خلال المباراة



حسين الشحات



رامى ربيعة



عمرو السولية



فريق الأهلى قبل المباراة



فريق الأهلى



كريم الدبيس و إمام عاشور



كوكا خلال المباراة



كولر



مارسيل كولر



مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى الجزائر



مباراة الأهلى وشباب بلوزداد



محمد الشناوى



وسام أبو على خلال المباراة