شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سبورتنج فى ذهاب نهائى دورى كرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق سبورتنج بنتيجة 91-61، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا مميزًا، تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 91-61.

‏‎وكان فريق ناشئات سلة الأهلي 16 سنة مرتبط قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 73-62.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق سبورتنج في إياب نهائي دوري المرتبط يوم الإثنين القادم على صالة حسن مصطفى في الثامنة مساءً، بينما تقام مباراة 16 سنة مرتبط في الخامسة والنصف مساء.