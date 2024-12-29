شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزهور 3-1 فى دورى الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

‏‎حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على صالة الزهور، في بطولة الدوري.

‏‎شهدت المباراة سيطرة من الأهلي ليحسم اللقاء بنتيجة 3-1، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني فيرناندو مونزو.‎

بعيدا عما سبق، فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 24-14 على صعيد الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.

واستطاع فريق سيدات يد الأهلى تحقيق الفوز على الجزيرة أمس الجمعة بنتيجة 25- 20 فى ثالث جولات المسابقة.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.