شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزهور 3-1 فى دورى الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 28 ديسمبر 2024 10:59 م
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على صالة الزهور، في بطولة الدوري.
شهدت المباراة سيطرة من الأهلي ليحسم اللقاء بنتيجة 3-1، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني فيرناندو مونزو.
بعيدا عما سبق، فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 24-14 على صعيد الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.
واستطاع فريق سيدات يد الأهلى تحقيق الفوز على الجزيرة أمس الجمعة بنتيجة 25- 20 فى ثالث جولات المسابقة.
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.
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