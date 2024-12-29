الامارات | مباراة بـ 10 أهداف.. شباب الأهلي يُقصي النصر من كأس الرابطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب شباب الأهلي موعداً مع الشارقة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي لكرة القدم)، بعد أن تخطيا النصر والوحدة في الدور ربع النهائي.

وجاء تأهل "فرسان دبي" بتعادله مع النصر 5-5، اليوم الأحد على استاد آل مكتوم، مستفيداً من فوزه في الذهاب بهدفين نظيفين.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول بالتقدم بهدفين عن طريق فيديريكو كارتابيا من ضربة جزاء "23"، ومؤنس دبور بعد انفراد بالمرمى "44"، وفي الشوط الثاني تمكن عادل تاعرابت من تقليص الفارق بعد خطأ الحارس حسن حمزة "50".

وعاد شباب الأهلي لتوسيع الفارق مجدداً عن طريق مؤنس دبور بضربة رأس من مستغلا ضربة ركنية "55".

ومنح مدافع شباب الأهلي رينان فيكتور، النصر هدفا ثانياً حينما حاول إبعاد كرة عرضية ليضعها بالخطأ في مرماه "57"، ووضع مؤنس دبور بصمته الثالثة في شباك النصر بعد تمريرة تلقاها من كارتابيا "66".

وانتفض النصر، وقلب النتيجة على شباب الأهلي بتسجله ثلاثة أهداف متتالية خلال أربع دقائق "71، و73، و75" عن طريق علي مبخوت ومروان أزرقان "هدفين"، إلا أن ماتيوساو سجل هدف التعادل لشباب الاهلي في الوقت المُحتسب بدلا من الضائع "90+3".

الشارقة - الوحدة

وفي الامارة الباسمة، قلب الشارقة تأخره أمام الوحدة في الذهاب إلى الفوز 4-2 في العودة، بفضل لاعبه لوان بيريرا الذي منحه التقدم من متابعة لركنية حولها برأسه في سقف المرمى "4".

وتمكن الشارقة من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بعد خطأ من الحارس محمد الشامسي وعلاء الدين زهير استغله كايو لوكاس "52".

وعاد الأمل للوحدة الذي تحصل على ضربة جزاء انبرى لها بنجاح عمر خربين وسددها على طريقة (بانينكا) "59".

وعاد الشارقة ليوسع الفارق من جديد بتسجيل الهدف الثالث بـ "نيران صديقة" عن طريق علاء الدين زهير "70".

واستقبل الشارقة هدية جديدة من دفاع الوحدة الذي سمح لكايو لوكاس بالمرور والتسديدة من زاوية صعبة مضيفاً الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه "77".

وقبل النهاية بثلاث دقائق، قلص البديل براهيما ديارا، الفارق لمصلحة الوحدة من متابعة لكرة مرتدة الحائط البشري ليُكملها في المرمى.