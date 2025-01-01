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الامارات | 2024 سنة القطاف الرياضي بـ «يد الشارقة».. و«زعامة العين»

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت الإماراتية حضوراً لافتاً على صعيد الإنجازات في عام 2024، إذ تألقت في أكبر المحافل الإقليمية والدولية والقارية، بعدما نجح أبطال الإمارات في وضع بصمتهم على ألقاب عدة، تقدمها الإنجاز التاريخي غير المسبوق لفريق الشارقة لكرة اليد، الحائز لقب دوري أبطال آسيا، وتتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه بعد 2003.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية في 2024، استناداً إلى التسلسل الزمني على مدار العام، وذلك على النحو التالي:

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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