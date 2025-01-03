شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-1-2025 العديد من الأخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها بيراميدز يستقبل الترجي بالورود قبل مواجهة الأحد في دوري الأبطال، وطلائع الجيش يفوز على الأولمبى ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر، ورابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلى على مودرن سبورت 0-3 لمخالفة اللوائح.

بيراميدز يستقبل الترجي بالورود قبل مواجهة الأحد في دوري الأبطال.. صور

حرص نادي بيراميدز على تنظيم استقبال رسمي لبعثة نادي الترجي التونسي لدى وصولهم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وجاء ذلك بتكليف من ممدوح عيد رئيس النادي السماوي.

طلائع الجيش يفوز على الأولمبى ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر .. فيديو

تمكن فريق طلائع الجيش من الفوز على نظيره الاولمبى بركلات الترجيح 4-3 ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر والتأهل الى الدور المقبل من عمر المسابقة.

إنبى يهزم حرس الحدود بهدف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو

تأهل فريق إنبى إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف

رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلى على مودرن سبورت 0/3 لمخالفة اللوائح

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، احتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلى التي أُقيمت في الجولة السابعة من دوري Nile موسم 2024-2025 بفوز الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

فاركو يهزم الترسانة 3 - 1 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حقق فريق فاركو الفوز على الترسانة بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب حرس الحدود، ضن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تضع المعايير الجديدة لاختيار مدربى المنتخبات الوطنية

تضع اللجنة الفنية باتحاد الكرة بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفنى للإتحاد، المعايير الجديدة لإختيار مدربى المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة

الجونة يفوز على القناة بثنائية نظيفة ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

حقق فريق الجونة فوزا مهما على فريق القناة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع السابع بدورى NILE .. تعرف عليها

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد الإطمئنان على جاهزيته لمواجهة المصرى

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي