شوغون والنجاح في حصد أبرز جوائز غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 08:49 صباحاً - انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 82، والذي يُعد أول حفل توزيع جوائز رئيسي لموسم الجوائز لتكريم أفضل ما أنتجته السينما والتلفزيون خلال عام 2024، وشهد الحفل حضوراً كبيراً من نجوم وصُناع الأعمال الفنية ما بين السينما والتلفزيون.

وقد شهد الحفل توزيع عدد من الجوائز في مُختلف المجالات الفنية، حيث هيمن المسلسل الياباني شوغون "Shogun" على أبرز جوائز حفل غولدن غلوب؛ ما بين أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني، أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما، أفضل ممثلة وأفضل ممثل في دور مُساعد، وجاءت تلك الجوائز لتؤكد النجاح الكبير الذي حققه المُسلسل.

هيرويوكي سانادا والنجاح في حصد جائزة أفضل ممثل

خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، نجح الممثل الياباني هيرويوكي سانادا في حصد جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما، وجاءت الجائزة عن أدائه المميز خلال أحداث المسلسل، إذ نجح في تجسيد الشخصية؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة في الأداء التمثيلي وبشكلٍ خاص بأنه قدم نوعيةمن قبل، سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، حيث كان قد شارك عام 2005 في الفيلم الصيني "promise" الذي دارت أحداثه في إطار من الدراما الملحمية أثناء اندلاع إحدى الحروب، كما شارك ببطولة فيلم "The Last Samurai" أمام الفنان توم كروز.

فيما حقق المسلسل النجاح الحقيقي من خلال حصوله على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما، وذلك يعود للعديد من الأسباب، ومن أهمها الإخراج، حيث شارك في إخراج المسلسل ثلاثة مُخرجين، ومن أبرزهم المُخرج شارلوت براندستروم - Charlotte Brändström والذي لديه خبرة كبيرة في تقديم المسلسلات الأسطورية، فقد أخرج عام 2019 مسلسل "The Witcher"، وفي عام 2021 قدم مسلسل "Jupiter's Legacy".

كما شارك في إخرج مسلسل shogun - شوغون المُخرج جوناثان فان تولكن - Jonathan van Tulleken، الذي أخرج من قبل العديد من المسلسلات، والتي تنوعت أحداثها ما بين "الأكشن" والرعب، ومن أبرزها أكثر من جزء من مسلسل "Top Boys"، وأيضاً المُخرج فريدريك إي أو توي - Frederick E.O. Toye، الذي أخرج ما يتجاوز العشرين مسلسلاً، وتنوعت أحداثها ما بين الغموض والجريمة.

وباجتماع المُخرجين الثلاثة، وكل منهم يمتلك خبرته وأدواته الفنية بتقديم نوع محدد من الدراما ما بين "الأكشن" والأسطورة والإثارة، نجحوا في تقديم عمل مُتكامل للمُشاهد.

آنا سواي وجائزة أفضل ممثلة

وجاء من أبطال مسلسل "Shogun" الممثلة اليابانية، التي نجحت في تجسيد شخصيتها خلال أحداث المسلسل، لتتلقى قبولاً ونجاحاً على المستوى الجماهيري والنقدي، مما أهَّلها للحصول على جائزة أفضل ممثلة خلال

كما شارك أيضاً ببطولة المسلسل الممثل الياباني تادانوبو أسانو، الذي حصد جائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون بحفل غولدن غلوب لأدائه المميز في المسلسل.

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أحداث مسلسل Shogun

ينتمي مسلسل Shogun لنوعية المسلسلات التي تتناول ملحمة أسطورية تاريخية، وتدور أحداثه في القرن السابع عشر، وهي مستوحاة من الرواية الأكثر مبيعاً في عام 1975 ومن تأليف جيمس كلافيل، وأيضاً مسلسل NBC المكون من خمسة أجزاء، وقد تم عرضه عام 1980، وبالطبع جاءت النسخة الجديدة المُقدمة من المسلسل مميزة للغاية، وتم تقديمها بحرفية فنية عالية جعلت المُشاهدين يعيشون داخل أحداثها.

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