شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير تعم المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف وسط روحانيات رائعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المدينة المنورة فجر اليوم الاثنين، هطول أمطار الخير والبركة، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة كما جاءت السماء ملبدة بالغيوم.

وأضفت الحالة المطرية على رحاب المدينة مزيدًا من مناظر البهجة والجمال والروحانيات.

وكانت هذه المشاهد محل اهتمام وسرور المصلين، وبادر كثيرٌ منهم لتوثيق تلك المناظر البهيجة بعدساتهم والدعاء والتضرع إلى الله تحت المطر .

يُذكر أن الدفاع المدني قد نوّه بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الأجواء الغير مستقرة والإبتعاد عن تجمع المياه والأمطار.