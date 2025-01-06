الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي وهوكستين يبحثان التطورات في لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين.

وجرى في أثناء اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتشدد السعودية على أهمية إرساء دعائم الأمن في لبنان واستقراره، ووقف الهجمات الإسرائيلية التي تطال الشعب اللبناني.

وبصفة مستمرة تعرب بيانات السعودية عن أملها في أن تثمر المساعي والجهود الدبلوماسية عن اتفاق لإعادة النهوض بلبنان والعيش بسلام.

إلى ذلك، تؤكد الخارجية السعودية أن المملكة تدعو جميع الأطراف لضبط النفس لتجنيب المنطقة الصراعات.