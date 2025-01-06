الخليج اليوم .. محمد بن راشد يعتمد مشروعات سكنية جديدة للمواطنين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعتمدت الإمارات حزمة مشروعات سكنية جديدة للمواطنين في إطار دعم حلول الإسكان الميسرة، وتعزيز الاستقرار الأسري، وترغيب الشباب في تكوين الأسرة والزواج، إذ تضم هذه المشروعات بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي، بقيمة تصل إلى 5.4 مليار درهم، وذلك طبقاً لما أعلنه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات.

إذ قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن المبادرة تأتي دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، فيما ستكون أولوية التخصيص في المشروعات المعلن عنها للمشاركين في مبادرة أعراس، إذ تشجع الشباب على الزواج، وتوفير السكن الكريم للأسر، فضلاً عن تسهيل الحياة، ورفع جودتها لشبابنا المقبلين على الحياة.

في السياق ذاته، أطلقت حرم الشيخ محمد بن راشد، الشيخة هند بنت مكتوم، برنامجاً للأسرة، وذلك من أجل ترسيخ القيم الأصيلة للأسرة الإماراتية، وتمكينها وتعزيز استقرارها ونموها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع وعافيته، والضمانة الحقيقية لصون المكتسبات الوطنية.

ويعد البرنامج مبادرة شاملة تهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، من خلال تقديم دعم مادي، واجتماعي، وتثقيفي.