القناة 12 الإسرائيلية: نشطاء يحتجون أمام منزل وزير الدفاع على إعفاء المتدينين اليهود الحريديم من التجنيد

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "نشطاء يحتجون أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على إعفاء المتدينين اليهود الحريديم من التجنيد". وكشف استطلاع رأي اسرائيلي، أن "68% من الإسرائيليين يؤيدون تجنيدا إلزاميا للجميع و17% مع إعفاء المتدينين الحريديم".

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