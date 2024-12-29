وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني اكدا ضرورة احترام المجتمع الدولي سلامة الأراضي السورية ووحدتها

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي "ضرورة احترام المجتمع الدولي سلامة الأراضي السورية ووحدتها". وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، تناولا في محادثة هاتفية تقييمًا مفصلاً للوضع في سوريا وما حولها".

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