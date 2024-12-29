أسماك القرش تهاجم السياح بالبحر الأحمر وتهدد السياحة المصرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لقي سائح حتفه وأُصيب آخر جراء هجوم سمكة قرش في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر وفق ما أفادت وزارة البيئة المصرية في بيان الأحد.

وبحسب توجيهات وزيرة البيئة، سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة داخلها لمدة يومين اعتبارا من غد الإثنين.

وقد أعلنت وزارة البيئة المصرية الأحد مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم سمكة قرش في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر. ولم يكشف النقاب عن جنسية السائحين.

وبحسب توجيهات وزيرة البيئة، سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة داخلها لمدة يومين اعتبارا من غدٍ الإثنين، كما تقرر رفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة القرش.

سخرية ومؤامرات ومطالب واقعية بحل المشكلة

يذكر أن هذا الحادث يتكرر بصفة شبه دائمة في مدن البحر الأحمر بمصر، وتحديداً مدينة الغردقة ومحيطها، وقد أثار ذلك سخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي على إثر اتهام البعض دولاً بعينها بارسال هذه الأسماك لتهديد السياحة المصرية، والتي تعد من أهم مصادر الدخل في مصر.

وبالطبع جاءت الاتهامات التي تتبنى نظرية المؤامرة من جانب تيارات سياسية، وتحديداً تيار الاسلام السياسي الذي يتناول أحداث مصر بالتضخيم أو السخرية، لإثارة مزيد من الجدل وممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته، في ظل العثرات الاقتصادية بمصر.

على الجانب الآخر يطالب المصريون بمزيد من الاجراءات التي تضمن عدم وصول أسماك القرش إلى الشواطئ وتهديد السياح، خاصة أن منتجعات البحر الأحمر بمصر تتميز برقيها، وبمراعاتها للمقاييس السياحية العالمية، ومن ثم يجب التصدي لمشكلة هجوم أسماك القرش بالمزيد من الاجراءات العملية والعلمية.