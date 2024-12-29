شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يكشف اللائحة المستند عليها فى إصدار عقوبات نهائى دورى المرتبط.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

كشف اتحاد السلة عن اللائحة التي استند عليها في إصدار العقوبات التي تم توقيعها على ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، عقب مباراة نهائي دوري المرتبط، والذي توج به الفريق الأحمر مؤخرا، ردا على الخطاب المرسل من النادي الأهلي والذي استفسر فيه عن اللائحة التي استند عليها في إصداره هذه العقوبات.

وحسب اللائحة التي حصل عليها ”الخليج 365”، فإن الجزاءات التي توقع على الجماهير نتيجة الخروج عن السلوك الرياضي، والتي تنص المادة 6 منه على إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات لمدة 3 أشهر ولا تزيد على سنة والمادة 7 تنص على إقامة عدد من المباريات بدون جمهور بناء على توصية لجنة المسابقات.



وأرسل اتحاد السلة لائحة العقوبات إلى الأندية طرفي الأزمة، بتاريخ السبت 28 ديسمبر 2024، بعد أن طلب الأهلي الاستفسار عن اللائحة.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة السلة يطلب فيه اللائحة التي استند إليها الأخير عند تطبيق العقوبات المتفاوتة «خاصة في الحالات المماثلة»، والتي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط.

وجاء في الخطاب أن اتحاد السلة لم يرسل أي لوائح هذا الموسم ليعرف كل ناد حقوقه والتزاماته، ولم يتوقف عند الأخطاء التحكيمية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام في المباريات الأخيرة. كما أن قرارات الاتحاد اختصت بعض التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية ولم تتطرق إلى البقية منها التي شهدتها ذات المباريات.. الأمر الذي يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة.

كما جاء في الخطاب أيضًا التساؤل: لماذا سمح اتحاد السلة لأحد الناديين المتنافسين بالتدريب على صالة استاد القاهرة قبل المباراة الختامية دون الآخر.. بالرغم من أنه أخطر الناديين مسبقًا بعدم السماح بالتدريب في اليوم المشار إليه لانشغال استاد القاهرة باستقبال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟ وطلب النادي من اتحاد السلة الإعلان عن الخطوات التي سوف يقوم باتخاذها لتصويب مسار التحكيم في بقية مسابقات الموسم.

وكان الاتحاد المصرى لكرة السلة قد أصدر بياناً بشأن الأحداث التى وقعت خلال مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى بطولة الدورى الممتاز أ رجال والمرتبط تحت 16 سنة.

وجاء بيان اتحاد كرة السلة:

بناءً على أحداث مباراة الأهلى والاتحاد والتى أقيمت الأربعاء 25- 12 - 2024 بصالة استاد القاهرة، وتقرير مراقب المباراة من أحداث السباب الجماعى، الذى حدث من جمهور الفريقين. توصى لجنة المسابقات بالآتى:

1- توقيع غرامة مالية قدرها 75000 (خمسة وسبعون ألف جنيه) على جمهور نادى الأهلى للسباب الجماعى للفريق الآخر وحكام المباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.

2- إخطار شركة تذكرتى بإغلاق حجز تذاكر لجمهور الأهلى الحاضر فى المباراة لمدة شهر من تاريخ المباراة.

3- توقيع غرامة مالية قدرها 25000 (خمسة وعشرون ألف جنيه) على جمهور نادى الاتحاد السكندرى للسباب الجماعى قبل وبعد المباراة، رداً على جمهور النادى الأهلى.

4- تحذير الناديين أنه فى حال التكرار سيتم تغليظ العقوبة.