شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرؤساء الجدد فى الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

شهد ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية نجاح 19 وجها جديدا على رأس مجالس إدارة الإتحادات الأولمبية المختلفة وأبرزها كرة اليد والريشة الطائرة والملاكمة وغيرها .

ونجح 19 رئيسا جديدا في الاتحادات الرياضية حتى الآن، وهم كل من: هادية حسني رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف، وإسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية، وحاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، وأشرف فرحات رئيس اتحاد الهوكي، ومحمد مطيع رئيس اتحاد الجودو، وعمر هشام طلعت رئيس اتحاد الجولف، وأحمد كامل رئيس اتحاد الكانوي والكياك، ومجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، وسعيد صلاح رئيس اتحاد المصارعة، وآمنة الطرابلسي رئيسة اتحاد الاسكواشو طارق الحسينى رئيس اتحاد السلاح و أيمن على رئيس اتحاد الدراجات وأشرف حلمة رئيس اتحاد تنس الطاولة وهانى حسين رئيس اتحاد القوس والسهم و أحمد حبش رئيس اتحاد الشراع و خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم .

كما شهدت الانتخابات ظهور العنصر النسائي ليسيطر على رئاسة اتحادى الاسكواش والريشة الطائرة ،هذا بخلاف عضوات مجالس الإدارات فى مختلف الاتحادات.