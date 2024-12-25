شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات والدولار اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.85 جنيه للشراء. 50.95 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.82 جنيه للشراء. 53.03 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 63.69 جنيه للشراء. 63.91 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 164.27 جنيه للشراء. 165.42 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.50 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.83 جنيه للشراء. 13.87 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.90 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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