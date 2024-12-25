انت الان تتابع خبر تسريبات تكشف مميزات مذهلة لـ"آيفون 18" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومؤخرًا، أبدى المحلل Ming-Chi Kuo من "TF Securities International" رأيه بأن أبل ستجلب تقنية كاميرا آيفون جديدة وقوية مع تشكيلة iphone 18 والتي يمكن أن تعمل على تحسين جودة الصورة بشكل كبير.

وفي منشور على"Medium"، أوضح المحلل توقعه الأولي بأن سلسلة iphone 18 Pro ستتميز بكاميرا ذات فتحة متغيرة من تجميع شركة "BESI". وباستخدام عدسة ذات فتحة متغيرة، يمكن للمستخدمين ضبط كمية الضوء الملتقطة.

وبذلك، تصبح سلسلة iphone 18 Pro أول طراز من أبل يتضمن فتحة متغيرة في الكاميرا الرئيسية.

علاوة على ذلك، يذكر Kuo أن شرائح سلسلة "M5" من أبل ستتبنى عقدة "N3P" المتقدمة من "TSMC".

كما أنه من المتوقع أن يتم الإنتاج الضخم لشرائح "M5 وM5 Pro أو Max وM5 Ultra" في النصف الأول من عام 2025 والنصف الثاني من عام 2025 و2026 على التوالي، ويقال إن "M5 Pro وMax وUltra" ستستخدم عبوات "SoIC".