الامارات | لون 2025.. «موس الموكا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد «بانتون» للألوان عن اختيار لون «موس الموكا» لوناً لعام 2025.

وأوضح المعهد الأميركي أن لون «موس الموكا» هو درجة بني دافئة تستلهم ألوان القهوة والشوكولاتة اللذيذة لتنقل حواسنا إلى عالم المتعة واللذة.

كما يمتاز هذا اللون الغني بالأناقة الرقيقة والرقي الترابي ويغلفه بدفئه الحسي.

ويعمل هذا اللون الطبيعي المشبع بالأصالة على إيجاد الانسجام والتوازن بين متطلبات الحداثة والجمال الخالد للإبداع الفني.

ويهيمن لون «موس الموكا» في العام المقبل على عالم الموضة والتجميل والأثاث والديكور.