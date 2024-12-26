شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تنفي شائعة احتواء الحليب المبخر على مواد مضرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما تم تتداوله بشأن احتواء حليب مبخر على مادة كاراجينان على المسببة للأضرار الصحية، وهي من المواد المسموح استخدامها وفقًا للوائح.

‎وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة “إكس” بخصوص الشائعة المتداولة: هناك مقطع تحذيري من استخدام حليب مبخر، لاحتوائه على مادة E407 (كاراجينان التي قد تسبب أضرارًا صحية مثل التأثير على نفاذية الأمعاء والتسبب في التهابات.

‎وردّت الهيئة بالقول: الحقيقة أن كاراجينان (E407) من المواد المضافة المسموح باستخدامها بنسبِ محددة وفقًا للائحة الفنية السعودية 2500 SFDA.FD المتعلقة بـ”المواد المضافة المسموح استخدامها في الأغذية”، وتخضع هذه المادة لتقييم علمي دقيق ومستمر لضمان سلامتها، كما يتم تحديد أنواع الأغذية التي يمكن إضافتها إليها والنسب المسموح بها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.