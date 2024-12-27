شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب بالتعاملات الصباحية الجمعة 27-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية الجمعة 27-12-2024 .

و يعجز الذهب عن تخطي المستوى الحالي عند 3730 إلي 3740 جنيها للجرام من عيار 21 رغم ارتفاع البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2024، لعيار 24 يسجل 4265 جنيها وعيار 21 يسجل 3732 جنيها، وعيار 18 يسجل 3199 جنيها

تقوم الأسواق المالية العالمية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب