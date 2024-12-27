الامارات | كورتوا: بيلينغهام أكثر لاعبي العالم تطوراً.. والفضل إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد حارس نادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بالتطور الذي حدث على زميله في الفريق، جود بيلينغهام، بعد تألقه مع الميرينغي منذ أن التحق به في صيف 2023، قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

قال تيبو كورتوا في تصريحات على هامش مؤتمر دبي الدولي الرياضي، بيلينغهام انتقل إلى ريال مدريد، كونه أفضل لاعب صاعد العام الماضي، واليوم أصبح يُصنف على أنه واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، إنه لأمر مُذهل أن تغيرت حياة المهنية بتلك الصورة وخلال عام واحد فقط".

وأضاف حارس ريال مدريد: “لقد فزنا بالفعل بلقبين هذا العام، ونحن الآن في المركز الثاني ببطولة الدوري الإسباني، كما أن الفريق يؤدي بشكل جيد في الفترة الماضية، وفي دوري أبطال أوروبا دائمًا ما نؤمن بالفوز بهذه البطولة، هذه هي المتطلبات المفروضة على أي لاعب يُدافع عن قميص ريال مدريد"

وأشار: "كرة القدم أصبحت اليوم أكثر صعوبة عما كانت من قبل، هناك إصابات كثيرة حدثت للاعبين، وريال مدريد عانى من هذا الأمر كثيرا لكن مدربنا، كارلو أنشيلوتي يعرف كيف يتعامل مع لاعبيه في اللحظات الجيدة والسيئة، لهذا نجح في الفوز بأكبر عدد من البطولات مع ريال مدريد".