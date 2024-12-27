الامارات | في الكويت وأمام عمان.. ركلات جزاء ضائعة عصفت بـ “الأبيض" في نهائي خليجي "23" واخرجته في "26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرست عقدة المنتخب الوطني لكرة القدم في إضاعة ركلة الجزاء التي يحصل عليها في الأوقات الأخيرة من مبارياته في دورة كأس الخليج التي تستضيفها الكويت وأمام عمان بالتحديد، فبعد أن كانت قد عصفت بأحلام "الأبيض" في التتويج بلقب "خليجي 23" تكررت مجدداً في "خليجي 26" والتي تسببت هذه المرة في الخروج من الدور الأول.

وكان فابيو ليما تقدم بخطى ثابتة لتنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب في الدقيقة 5+90 وهي الركلة التي كانت كافية حال تسجيلها لتقود "الأبيض" إلى الدور نصف النهائي، إلا أن اللاعب سددها بطريقة غريبة في وسط المرمى لم يجد معها حارس المرمى العماني إبراهيم المخيني صعوبة في التصدي لها.

وأعادت ركلة الجزاء الضائعة هذه المشهد السابق في خليجي "23" التي استضافتها الكويت أيضاً حينما أهدر اللاعب السابق، عمر عبدالرحمن "عموري"، ركلة جزاء في الدقيقة 89 أمام عمان كذلك وكان التعادل السلبي وقتها مسيطراً على نتيجة اللقاء، ويكفي "الأبيض" تسجيلها للتتويج باللقب، لكن إضاعتها تسببت في ذهاب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب العماني لاحقاً 5-4 وحصد اللقب.