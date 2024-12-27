شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 26-12-2024 عيار 22 بـ 289.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى الكويت كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 26.050 دينار

عيار 22 23.875 دينار

عيار 21 22.775 دينار

عيار 18 19.525 دينار

عيار 14 15.200 دينار

عيار 12 13.025 دينار

الاونصة 809.875 دينار

الجنيه الذهب 182.275 دينار

الأونصة بالدولار 2627.31 دولار