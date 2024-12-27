شكرا لقرائتكم خبر عن طعن مسؤول أمنى تونسى خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة متهم بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تونسية، الخميس، إن رجل أمن تابع لفرقة مكافحة الإرهاب بالمنستير (شمال شرق تونس) تعرض إلى عملية طعن بسكين خلال عملية إيقاف عنصر تكفيري مطلوب أمنيا بمدينة المكنين.

ووفق مصدر أمني فإن حالة عون الأمن مستقرة بعد أن خضع إلى عملية جراحية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيية بالمنستير.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أنه وحسب المعطيات الأولية، فإن عناصر الأمن بالمكنين تنقلوا إلى منزل عنصر إرهابي مطلوب لإلقاء القبض عليه وأثناء عملية المداهمة تعمد شقيق المجرم التصدي للأمن وطعن مسؤولا أمنيا بواسطة سكين.

وأكدت الإذاعة أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على المعتدي.