شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سبائك الذهب اليوم.. سعر جرام 24 يتحرك فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وذلك بعد استقرار خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر تطورات انعكست على أسعار السبائك الذهب، حيث ارتفع عيار 24 إلى 4287 جنيهًا

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالى 4460 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10700 جنيهًا بالمصنعية.

تسعى مصر إلي تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفى سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.