استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلاً بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

في السياق، أفادت مصادر محلية فلسطينية بتنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمنازل والأبراج السكنية في مدن بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا ورفح.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية، وسط عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واعتقال عدد من الفلسطينيين.

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