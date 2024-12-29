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أمريكا.. وفاة شخص مع وصول عدة أعاصير إلى مدينة هيوستن

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د ب أ - هيوستن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح مع وصول عدة أعاصير إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، السبت، ما ألحق أضرارا بالمنازل والمركبات.
وقالت ماديسون بولستون، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة برازوريا، إن شخصا واحدا توفي في منطقة ، الواقعة جنوب هيوستن، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح لا تصنف كحرجة.
الأعاصير - The Western Producer

الأعاصير في أمريكا

وأفادت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية بأن الأعاصير وصلت إلى كاتي، وسايبرس، وبورتر هايتس وسبليندورا في شمال هيوستن، بينما تعرضت عدة منازل للتدمير جنوب هيوستن عندما وصل إعصار بين ألفين وليفربول.
وأوضحت بولستون أن ما أحصوه حتى الآن هو تضرر حوالي 10 منازل، لكنهم ما زالوا يعملون على تحديد حجم الأضرار.
خسائر الأعاصير - noaa

وفي وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، كان المطاران الرئيسيان في هيوستن - مطار بوش إنتركونتيننتال ومطار هيوستن هوبى - يعانيان من تأخيرات في المغادرة تجاوزت الساعة بسبب العواصف، وفقا لموقع "فلايت أوير".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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